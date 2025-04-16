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Sevgili adaylarına seslendi

Oryantallikten şarkıcılığa geçiş yapan Didem Kınalı, zor günler geçiriyor. Hem iş hem de aşk hayatında yüzü gülmeyen ünlü isim, hayatına girecek erkeklere seslendi.

Ekleme: 16.04.2025 - 09:32 Güncelleme: 16.04.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 'İbo Show' programıyla tanınan 38 yaşındaki Didem Kınalı, 12 kez burun ameliyatı olduğunu ve diğer estetik müdahalelerini anlatmıştı.

Oryantallikten şarkıcılığa geçiş yapan Didem Kınalı, son açıklamasıyla dikkat çekti.

"FUKARALAR BENİ ARAMASIN"

Artık iş gelmediğini söyleyen ünlü isim, zor günler geçirdiğini söyledi. Kınalı, “Biraz bunalımdayım. Benim şarkı söylemediğime inanamadılar. Beş aydır sahnelerden uzağım. Beni veto ediyorlar. Arabamı sattım, hayatımı onunla idame ettirmeye çalışıyorum. Hazıra dağ dayanmaz” dedi. Aşk hayatının da kötü olduğunu söyledi ve ekledi: "Lütfen çok fukaralar beni bulmasın artık."

"BANA DELİ GİBİ MESAJ GELİYOR"

Kınalı, geçtiğimiz aylarda sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kınalı, ''Ben oryantal değilim arkadaşlar. Bana deli gibi mesaj geliyor 'Dans dersi verir misin?' diye. Arkadaşlar ben bıraktım, ders de vermiyorum. Dansözlükle ilgim ve alakam kalmadı.'' demişti.

Sevgili adaylarına seslendi
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