Sevgili adaylarına seslendi

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in 'İbo Show' programıyla tanınan 38 yaşındaki Didem Kınalı, 12 kez burun ameliyatı olduğunu ve diğer estetik müdahalelerini anlatmıştı.Oryantallikten şarkıcılığa geçiş yapan Didem Kınalı, son açıklamasıyla dikkat çekti.Artık iş gelmediğini söyleyen ünlü isim, zor günler geçirdiğini söyledi. Kınalı, “Biraz bunalımdayım. Benim şarkı söylemediğime inanamadılar. Beş aydır sahnelerden uzağım. Beni veto ediyorlar. Arabamı sattım, hayatımı onunla idame ettirmeye çalışıyorum. Hazıra dağ dayanmaz” dedi. Aşk hayatının da kötü olduğunu söyledi ve ekledi: "Lütfen çok fukaralar beni bulmasın artık."Kınalı, geçtiğimiz aylarda sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Kınalı, ''Ben oryantal değilim arkadaşlar. Bana deli gibi mesaj geliyor 'Dans dersi verir misin?' diye. Arkadaşlar ben bıraktım, ders de vermiyorum. Dansözlükle ilgim ve alakam kalmadı.'' demişti.