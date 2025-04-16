Serenay ve Mert'ten şok görüntüler!

Hesapta habersiz çekilmiş bir fotoğraf Serenay Sarıkaya hala neyi ispatlamaya çalışıyor. Zaten izleyici ve hala sizin ilişkinizin samimiyetine inanmıyor. Bunun adı arkadaşlık mıdır dostluk mudur her neyse yaşadıkları tadını çıkarsınlar. Bunlar ne Serenay ne de Mert bu iş bir balon. Mert'in boyu 173 Serenay' ın boyu 175 cm fotoğrafta erkek kişi Serenay' da daha uzun görünüyor.Yine bir PİAR çalışması olarak değerlendiriyorum samimiyetlerine inanmıyorum.Değerli basın mensubu arkadaşlardan kaynak belirtmelerini rica ederiz.