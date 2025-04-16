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ŞARKICI HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI!

Taksi ücreti nedeniyle başlayan kavga karakolda bitti. Hastanelik olarak cezaevine gönderildi. Haberin detayları Söylemezsem Olmaz'da.

ŞARKICI HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI!
Ekleme: 16.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Her iki taraf içinde çok üzücü bir olay. Mekan ödüyor ise neden mekan sahipleri araya girmedi? Bir taksi ücreti nasıl bu ağız dalaşına kadar girip bu raddeye geldi? Son olaylar yüzünden susturulmaya için yapılmış olabilir mi diye düşünmemek için zor duruyorum. Hepsi çok ardaya geldi ve ben bunun tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Belli bir susturulmaya çabası var. Pusuya yatmışlar gibi bekliyorlar ve taksicinin arkadaşlarıymış gibi üstlerine gitmiş olabilirler. İki taraf da kırık varsa tutuklanma nedenidir. Bilal Özbilge ve Hüseyin Bey'in eşinden bize aktarım var. Yayınımıza bağlanacaktı ama konuşamayacak kadar kötü olduğu ve olayı çözmeye çalıştığı aktarıldı. Burada görüyoruz ki bu adam ekmeğinin ailesinin peşinde olan bir adam. Bu işin içinden hiç güzel kokular almıyorum. Video da subliminal bir mesaj veriyor. Birilerine ima vermeye çalışıyor. Eşinin rüyasında görmesi ve adamın hissetmesi böyle bir şey beklediğini açıkça söylüyor ama elinde kanıt olmadığı için konuşamıyor.


ŞARKICI HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI!


Yapımcımıza bu işi bırakmaması hakkında ısrarcı. Hüseyin Tatlı'nın yeri yurdu belli nerde ne zaman konser vereceği belli bu konuda güvencesi yok. Herhangi bir taksici ile bu noktaya nasıl gelinebilir onu anlayamıyorum. Bu ödedi ödemedi kini olduğunu düşünmüyorum.
Eski Türkiye diye konuşuyoruz ama hala gündem de olan konulara bakın. Konu para değil, mekan mesajı atıp konuyu çoktan kapatmış. İbrahim Tatlıses'ten bir geçmiş olsun mesajı bekliyoruz.

Bilal Özbilge” Asıl dün cezaevine gönderildi olay pazar günü yaşandı. Hüseyin mekandan çıkıyor ve taksi çağırıyor. Taksici bir kez daha para istiyor ve Hüseyin mekanın ödeyeceğini ve taksiciye, mekanın mesaj attığı kanıtları var. Ben ve Hüseyin dahil olmak üzere hiç kimse olayı çözemiyor.
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