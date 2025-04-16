Estetik iddialarına cevap verdi

34 yaşındaki oyuncu Bestemsu Özdemir, 'Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Özdemir, yine kimseyi inandıramasa da yüzünde herhangi bir estetik müdahale olmadığını iddia etti."BENİ YAKINDAN GÖREN ANLAR"Asla estetik yaptırmadığını söyleyen oyuncu, 'Estetiğim yok, dişlerimi yaptırdım. Şu dört dişimi, o da dudağımı tabii ki yani döndürdü. Üst dudağım bir tek, onu da bilerek döndürdüler ben istedim. Beni canlı gören herkes bende estetik olmadığını anlıyor.' açıklamasında bulundu.Bestemsu Özdemir, anoreksiya hastası (aşırı zayıflama) olduğu iddialarına da cevap verdi:"BİZİMKİ GENETİK""Bana anoreksik diyorlar. Ben üzüldüğümde yemek yiyemem. Çok hızlı kilo kaybederim. Benim annem 57 yaşında 34 beden, anneannem 80 yaşında 38 beden. Bizimki genetik. Zayıflık moda olunca ben estetikli, her yerini yaptıran kız oldum"AŞK DEFTERİOyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve aşk hayatıyla da magazin gündeminden düşmeyen Bestemsu Özdemir; Can Yaman, Çağatay Ulusoy, Oğulcan Engin ve Nail Gönenli gibi isimlerle aşk yaşamış, en son da Burak Deniz'le birlikte olmuştu.