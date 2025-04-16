Bakımsız tırnakları dikkat çekti

Melis Sezen oyunculuğunu Sadakatsız dizisi ile kendini herkese kanıtladı.Ünlü oyuıncu Melis Sezen, gazetecilerin sorularını yanıtladı.Sezen açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Saf ve içten hallerini çok seviyorum. Sosyal medya hesabına ara sıra bakarım, hiç birine yaranma çabası yok. Aşırı pozitif biri, istediği gibi dans eden ruhunun özgürlüğüne düşkün biri. Melis aşk kadını, aşk ile beslenen biri. En son ilişkisinde bazı düşüş kalkışlar yaşadı, aşkı tam anlamı ile hala bulamadı. Saç rengini bence değiştirmeli, bu ton onu çok kapatmış ve olgun göstermiş. Şimdi bir hayranımızdan bir mesaj var. Melis Sezen'in bir deri hastalığını olduğunu ve o yüzden öyle gözüktüğünü yazmış bana. Bilmiyorduk kendisi narin biri eğer onu kırdıysak özür dileriz"