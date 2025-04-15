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Şarkıcı Doğuş'un acı günü

Kayınvalidesini kaybeden ünlü şarkıcı Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Ekleme: 15.04.2025 - 10:27 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
11 yıl önce Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile evlenen Doğuş, geçtiğimiz yıllarda ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti.

Çift, çıkan iddiaları yalanlamış ve evliliklerine kaldıkları yerden devam etmişti. Doğuş, kayınvalidesini kaybetti.

Doğuş, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı:

Şarkıcı Doğuş'un acı günü

"MELEĞİMİZİ KAYBETTİK"

"Gece annemizi kaybettik meleğimizi yitirdik, acımız büyük. Öncelikle eşime, kardeşlerine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Şarkıcı Doğuş'un acı günü
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