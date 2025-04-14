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Seda Bakan imaj tazeledi

Yeni bir proje için saçlarının rengini koyulaştıran ve kısa kestiren Seda Bakan'a takipçilerinden yorumlar yağdı.

Ekleme: 14.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 14.04.2025 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Hadise, Seda Bakan ve Şükrü Özyıldız’ın paylaştığı ‘Esas Oğlan’, IMDB’de dijital platform tarihinin en kötü ikinci filmi olmuştu.

Son projesinde büyük umutları olan ancak hüsrana uğrayan Seda Bakan, yeni filmi için hazırlıklara başladı. Seda Bakan, önceki gün İstanbul Etiler’deki bir kuaförden çıkarken görüntülendi.

ÜNLÜ BİRİNİ CANLANDIRACAK

İmaj tazeleyen oyuncu, yeni bir proje için çalışmalara başladı. Sosyal medya hesabından sonra halini yayınlayan Bakan'ın önemli bir sanatçıyı canlandıracağı biliniyor.

Ünlü ismin hangi ünlü isme hayat vereceği merak uyandırdı.

Seda Bakan imaj tazeledi

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