Mal varlığı şoke etti!

Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, şimdi de ortaya çıkan mal varlığıyla ağızları açık bıraktı.

Türkiye'nin en çok kazanan ünlü isimlerinden Bülent Ersoy, lüks hayatı ve pahalı zevkleriyle gündeme geliyordu.



Son olarak “Dünya Güzellerim Tatilde” adlı televizyon programında boy gösteren Ersoy'un gayrimenkul zenginliği duyanları hayrete düşürdü.



BENZİN İSTASYONU



İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip olan Ersoy, Bodrum, Marmaris ve Antalya'da da lüks vilaları var.



KAT VAR



Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor.



YAT VAR



Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor



BÜLENT ERSOY'UN ERSOY MAL VARLIĞI



İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:



İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa



Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar



İstanbul Fenerbahçe'de sauna



Antalya Fethiye'de benzin istasyonu



30 metrelik lüks yat