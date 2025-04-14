İrem Derici'den samimi açıklama

Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan ve aradığı ilişkiyi bir türlü bulamayan İrem Derici, şu sıralar DJ Melih Kunukcu ile aşk yaşıyor.Her ilişkisine büyük umutlarla başlayan İrem Derici, “Evlenme teklifi beklemiyorum ama olursa kabul ederim. Aradığım aşkı galiba buldum.” dedi.Çocuk konusunda fikir değiştirdiğini de söyleyen Derici, şöyle konuştu:“İlk defa çocuk istiyorum. Bana benzemesin. Estetiksiz hâlim berbattı. Babasına benzesin.”Danla Bilic’in darbedilmesiyle ilgili “Yıllar önce benim başıma geldi, keşke sesimi çıkarabilseydim ama yapamadım.” dedi.“Sevmediğiniz bir akrabanız var mı?” sorusunu “Hiçbir akrabamı sevmiyorum.” diye yanıtladı. Gülben Ergen ve Demet Akalın arasındaki kavga için “İyi ki engellemiş. Demet’ten kurtuldu.” dedi