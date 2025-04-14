İlayda Alişan'dan evlilik açıklaması

Seda Sayan'ın Sinan Engin'den olan oğlu Oğulcan Engin, bir süredir oyuncu İlayda Alişan'la aşk yaşıyordu.En son Paris'e giden aşıklardan hayranları evlilik haberi bekliyor.Dün akşam katıldığı bir davette muhabirlerin sorularını yanıtlayan İlayda Alişan, evlilik açıklamasında bulundu.Ünlü oyuncu, "Her şey zamanında güzel, şu an bizim öyle konuştuğumuz bir şey yok. Kısmet, nasip böyle şeyler" diyerek devam etti.