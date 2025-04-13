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Pelin Batu'dan skandal açıklama

Oğlunu feminist bir erkek olarak yetiştirdiğini söyleyen Pelin Batu, 'Sınıfta bir kız var, hepimizi dövüyor' dedi. 'Aferin' dedim içimden. 'O kız sana vursa bile yanağını çevireceksin' dedim" açıklaması sosyal medyada tepki çekti.

Ekleme: 13.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 13.04.2025 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Pınar Sabancı'nın YouTube üzerinden yaptığı programına katılan Pelin Batu, sözleriyle dikkatleri üzerine çekti.
Bir oğlu olan Batu, yetiştirme tarzından bahsetti...
Oğlunu "tam bir feminist gibi" yetiştirdiğini ifade eden Batu, küçük yaşlardan itibaren eşitlik, saygı ve empati duygularını aşılamaya çalıştığını söyledi.

"O KIZ SANA VURDUĞUNDA YANAĞINI ÇEVİRECEKSİN"
Batu, oğlunun okuldan geldiğinde “Sınıfta bir kız var, hepimizi dövüyor” dediğini paylaştı.
Bu duruma içten içe sevindiğini dile getiren Batu, “Aferin dedim içimden. 'O kız sana vursa bile yanağını çevireceksin' dedim” ifadesini kullandı.
Batu sözlerinde şöyle dedi:

"CİDDİ BİR FEMİNİST YETİŞTİYORUM"
Ciddi bir feminist yetiştiriyorum. Kadınlara saygı duyması en önemsediğim şeylerden bir tanesi. Erkek çocukları kavga edebiliyor. Tabii ki kimseye vurmaman lazım, tabii ki kavga etmemen lazım ve özellikle kız arkadaşlarına çok saygılı davranman lazım. Geçenlerde neden kızlara daha saygılı olmalıyız diye sordu.


Pelin Batu'dan skandal açıklama


"BENİ DÖVEN BİR KIZ VAR DEDİ, YANAĞINI ÇEVİR DEDİM"
Çünkü dedim, kızlara zarif davranılması gerekiyor. Ama bir kız var bizim sınıfta hepimizi o kız dövüyor dedi. İçimden aferin dedim. Diyor ki, o kız beni hep dövüyor, o kız benden uzun ve güçlü. Dedim ki o kız seni dövse bile yanağını çevireceksin. Şiddet şiddeti doğurur.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU: FEMİNİSTLİK KADINLARDAN DAYAK YEMEK Mİ?
Batu'nun sözleri sosyal medyada destek kadar eleştiri de aldı. Özellikle bazı kullanıcılar, bu yaklaşımı “eşitlik” değil, “şiddetin normalleştirilmesi” olarak yorumladı.
Batu'ya gelen eleştiriler arasında, “Feministlik kadınlardan dayak yemek mi? Eşitlik sanıyordum ben” ifadeleri yer aldı.

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