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Evrim Alasya çılgına döndü

'Kızılcık Şerbeti'nde 'Pembe' karakterini canlandıran oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziden ayrıldı. Pembe'nin vedası sonrası paylaşım yapmayan ve bir anda sosyal medyada gündem olan Evrim Alasya'dan sert açıklama geldi.

Ekleme: 13.04.2025 - 09:41 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:42 / Editör: Ozge Selin
Kızılcık Şerbeti'nde 3 sezondur 'Pembe' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu diziden ayrıldı.

Taşçıoğlu, ayrılışının ardından da sosyal medyadan bir veda mesajı yayınladı.

Taşçıoğlu veda mesajında, "3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz.
Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım, tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle. Hoşça kalın... Hepinizi çok seviyorum." ifadelerine yerdi.
Taşçıoğlu için rol arkadaşları tek tek paylaşım yaptı, ancak Evrim Alasya'nın paylaşım yapmaması dikkat çekti.

"SİBEL'LE KONUŞTUK, SİZİ İLGİLENDİRMEZ"
Gelen eleştiriler sonrası sessizliğini koruyan Evrim Alasya, Instagram hesabından bir video yayınladı.
Eleştirilere adete ateş püsküren Alasya, "Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez." dedi.
Evrim Alasya'nın yaptığı açıklama şöyle;


Evrim Alasya çılgına döndü


"PAYLAŞIM YAPMAK ZORUNDA DEĞİLİM"
Ne cümle kuracağımı, bu çamur karşısında derdimi nasıl anlatacağımı bilmiyorum. İşimi gücümü bıraktım, size kendimi anlatmak zorunda kalıyorum.
Kızılcık Şerbeti bir memleket meselesi değil. Sadece bir dizi. Orada olan biten sadece bizi ilgilendirir. Burada sizi ilgilendiren hiçbir şey yok. Öbürü paylaşmadı bir şey diye 'onunla küs' diye bir şey yoktur.
Diziye bir sürü insan geliyor, gidiyor. Bu dizi üçüncü sezonunun sonunda hikayesi tükenen bir dizi. Buraları geçin, biz bile bilmiyoruz hikayeler nereye varacak. Buralarda öyle cümleler kuruyorsunuz ki bizim adımıza çok tehlikeli. Sizin bulaştırdığınız çamurlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz.
Sibel'i o kadar seviyorum Sibel ile oynamaktan o kadar keyif aldım ki... Senaryo geldiğinde biz Sibel ile konuştuk. Bu kısmı bizi ilgilendirir, sizi ilgilendirmez.
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