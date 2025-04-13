Dilan Çiçek'ten kahvehane pozu

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ilginç bir kare yayınladı.Şu sıralar Mardin'de olan güzel isim, takipçileriyle gezilerinden yeni kareler paylaştı.Gezi sırasında bir kahvehaneye giden oyuncu, burada çekildiği fotoğrafı "Mardin" notuyla takipçileriyle paylaştı.Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehane ziyaretinde bulunarak pozlar vermişti.