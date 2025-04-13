Dilan Çiçek'ten kahvehane pozu
Dilan Çiçek Deniz, Mardin seyahati sırasında bir kahvehanede çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, ilginç bir kare yayınladı.
Şu sıralar Mardin'de olan güzel isim, takipçileriyle gezilerinden yeni kareler paylaştı.
KAHVEYE GİTTİ
Gezi sırasında bir kahvehaneye giden oyuncu, burada çekildiği fotoğrafı "Mardin" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehane ziyaretinde bulunarak pozlar vermişti.
Şu sıralar Mardin'de olan güzel isim, takipçileriyle gezilerinden yeni kareler paylaştı.
KAHVEYE GİTTİ
Gezi sırasında bir kahvehaneye giden oyuncu, burada çekildiği fotoğrafı "Mardin" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Öte yandan, geçtiğimiz aylarda şarkıcı Aleyna Tilki de bir kahvehane ziyaretinde bulunarak pozlar vermişti.