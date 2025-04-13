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Çilek'ten şaşırtan karar

Türk televizyon tarihinin en çok sevilen dizileri arasında yer alan Sihirli annem oyuncusu Zeynep Özkaya, bir buçuk ay sonra düğünü olacağını açıkladı.

Ekleme: 13.04.2025 - 09:20 Güncelleme: 13.04.2025 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Çocuk yaşta rol aldığı 'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Çilek' karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Özkaya, artık bambaşka bir heyecanın içinde.

Genç oyuncu, hayatını birleştirmeye hazırlandığı Oğulcan Can ile düğün hazırlıklarına hız verdi.

EVLENİYOR
Geçtiğimiz aylarda aile arasında sade bir nişan töreniyle ilk adımı atan çift, şimdi de Haziran ayında yapılması planlanan düğünleri için geri sayıma başladı.


Çilek'ten şaşırtan karar


BİR BUÇUK AY SONRA DÜĞÜN YAPACAK
Özkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hazırlıkların son aşamaya geldiğini belirterek, "Bugün tamamen düğün işleriyle meşgulüm. Son bir buçuk ay kaldı, davetli listem hazır. Çok az kaldı" ifadelerine yer verdi.
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