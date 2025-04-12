Nesrin Cavadzade'den ilk paylaşım!

Nesrin Cavadzade, aynı dizide yer aldığı rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. 2 ay devam eden ilişkide ayrılık kararı geldi. Ayrılık kararı sonrası Nesrin Cavadzade ilk paylaşımını yaptı.'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye' 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' ve 'Sandık Kokusu' gibi yapımlarda yer alan 42 yaşındaki başarılı oyuncu Nesrin Cevadzade, aynı dizide rol aldığı Pamir Pekin ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dizi bittikten sonra ikili soluğu Yunanistan'da almış ve keyifli vakit geçirerek tatil yapmışlardı.Magazin dünyası da bu çifti yakıştırırken üzen haber gelmişti. 2 aydır birlikte olan çiftin yollarını ayırmaya karar verdiler. Ayrılık nedeni olarak Cavadzade’nin iş odaklı ve disiplinli bir hayat tarzı sürmesi, ikilinin hayat tarzlarının birbiriyle uyuşmaması olduğu konuşuluyor.Cavadzade, Pamir Pekin'i Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. 45 yaşındaki yakışıklı oyuncu ise Cavadzade'yi hala takip ediyor.Instagram'ı aktif kullanan Cavadzade, ayrılık sonrası ilk paylaşımını yaptı. Mutlu halleri dikkat çeken güzel oyuncunun bu paylaşımı gönderme olarak yorumlandı.