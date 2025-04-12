Gazetecilerle kavga etti

Bir zamanların parlayan yıldızı Justin Bieber, uzun süredir sağlık ve mental problemlerle mücadele ediyor.Hailey Bieber ile evliliğinden kısa süre önce bir bebek sahibi olan şarkıcı, son dönemde sergilediği sıra dışı davranışlar ve sağlıksız görüntüsüyle hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.Sokaklarda bitkin ve dikkatsiz bir halde dolaşan Bieber, bu defa farklı bi olayla adından söz ettirdi.Ünlü magazin kanalı TMZ tarafından Kaliforniya'nın, Palm Springs şehrinde yer alan bir kahve dükkanını önünde görüntülenen Bieber, sinir krizi geçirdi.Bieber, kendini görüntüleyen gazetecilerin üzerine yürüdü.Kanal tarafından yayınlanan videoda Bieber'ın, "Para, para, para, para istiyorsunuz... Tek derdiniz para, beni umursamıyorsunuz. Defolun buradan. İnsanları umursamıyorsunuz. Sadece para. Hiç insan yok." diye bağırdığı görüldü.Ünlü model Hailey Bieber'ın da, arkadaşlarından Justin'in son zamanlarda yemek yemediği ve hiç uyumadığı için yardım istediği ortaya çıkmıştı.