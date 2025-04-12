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Eski sevgilisi tarafından darp edildi

Yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yaptığı paylaşımla herkesi şaşkına çevirdi. Eski sevgilisi tarafından darp edildiğini söyleyen Danla Bilic, aldığı darbeyi gösteren bir fotoğraf paylaştı. Danla Bilic'in yaşadıklarından sonra peş peşe paylaşımlarda bulundu. Ünlü fenomene eski sevgilisi Çakal destek mesajı atarken küs arkadaşı Ala Tokel'in sözleri dikkat çekti.

Ekleme: 12.04.2025 - 16:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 16:10 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medya hesabından olayla ilgili açıklama yapan Danla Bilic, "Ocak ayında sona eren ilişkim sonrası eski erkek arkadaşım B.Ç. tarafından sistematik şekilde ısrarlı takibe, tacize ve darba maruz kalmaktayım. B.Ç., yaşam alanıma izinsiz yaklaşmış, ikametime girmeye çalışmış ve güvenliği aşarak evime belirli aralıklarla izinsiz şekilde gelmiştir.

Zaman zaman kapımı zorlamış, siteye kurye kılığında giriş yapmış, beni takip etmiş ve fiziksel güvenliğimi tehdit eden eylemlerde bulunmuştur. Şoförümle seyir halinde olduğumuz aracımızı takip etmiş, beni korumak amaçlı araya giren şoförüme fiziksel saldırıda bulunup tehdit içerikli mesajlar göndermiş, ev adresini bulup adresine gidip kendisini de aynı şekilde defalarca taciz ve tehdit etmiştir.

Eski sevgilisi tarafından darp edildi

Bu tehditler ve tacizler sonucunda uzaklaştırma kararı aldırmama rağmen, B.Ç. yasayı 5 kez ihlal ederek yine kendisinden uzaklaşmak amacıyla geçiş yaptığım ve üyesi olduğum Atlı Spor Kulübü’nün içindeki restoranda bana fiziksel saldırıda bulunmuştur. Ayrıca, bulunduğum yerleri öğrenerek beni rahatsız etmeye devam etmiş, tekrar yasayı ihlal ederek iş yerime ve ardından evime gelmiştir. Tüm bu eylemler karşısında kamera kayıtlarıyla birlikte savcılığa başvurarak daha ciddi tedbirlerin alınmasını avukatlarım vasıtasıyla talep ettim.

Eski sevgilisi tarafından darp edildi

Yine bugün 11.04.2025 tarihinde üyesi olduğum spor kulübünün içerisinde bulunan restoranda güvenlik kameralarının görüş açısında açık ve ağır şekilde yumruklanarak darp edildim. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden aldığım darp raporu ile birlikte tekrar Aile İçi Büroya müracaat ettim. Hukuki sürecin etkin bir şekilde ilerlemesini ve güvenliğimin sağlanmasını bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Eski sevgilisi tarafından darp edildi

Danla Bilic daha sonra sosyal medya hesabından darp fotoğrafını paylaştı. Aramalara dönemediğini belirten Danla Bilic, "Artık dayanamıyorum ve giderek artan bu şiddetle başıma bir şey gelmesini istemiyorum, hepsi bu" dedi. Sosyal medyada birçok isim Danla Bilic'e destek olurken küs arkadaşı Ala Tokel'in paylaşımı dikkat çekti. Danla'ya destek veren Ala Tokel, "Benim şubelerimi arayarak bile Danla'ya ulaşmaya çalıştı. Hiçbir uyarı ve yasağı dinlemedi" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım sonrası iki küs arkadaş birbirlerini takip etti.

Bilic'in eski sevgilisi Çakal da destek olan isimler arasındaydı: Danla benim geçmişte sevgilim olabilir ama bu olay kişisel değil, insani bir meseledir. Bir erkeğin, gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir. Takıntısını aşk sanan, karanlığı sahiplenir.


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