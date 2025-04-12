El ele görüntülendiler

Helin Kandemir, yeni sevgilisi Celal Can Algül’le görüntülendi. Genç oyuncu, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: “İlişkim de iyi gidiyor, işlerim de iyi. Anlayacağınız keyfimiz yerinde.”

Derya Şensoy’la 4 yıllık ilişkisi sona eren işadamı Celal Can Algül, yeni aşkı yine bir oyuncuda; Helin Kandemir’de buldu. 3 aydır birlikte olan sevgililer, önceki akşam Cihangir’de görüntülendi.



Helin Kandemir ilişkisi hakkında ilk kez konuştu. Genç oyuncu, sorular üzerine “Her şey yolunda. Celal’le ilişkimiz iyi gidiyor. İşlerim de iyi. Sizin anlayacağınız keyfimiz yerinde” dedi.