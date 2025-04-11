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Yeni aşka yelken açtı

Kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci ile tek celsede boşan Bülent Şakrak, yeni bir aşka yelken açtı.

Ekleme: 11.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında evlenen Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıl süren evliliklerini 10 Temmuz 2023'te resmi olarak bitirmişlerdi.

Aşk hayatına hızlı bir giriş yapan Bülent Şakrak, biten evliliğinin ardından bir dizi setinde tanıştığı Esra Akpınar ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürmüştü.

ESKİSİ 22 YAŞ KÜÇÜKTÜ

Bülent Şakrak daha sonra kendisinden 22 yaş küçük Burcu Kirman'la yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili arasındaki yaş farkı büyük tepkilere neden olurken ünlü çiftin mutluluğu kısa sürmüştü.

YENİSİ TASARIMCI

Bülent Şakrak yine aşık oldu. Şakrak'ın bu kez gönlünü 31 yaşındaki ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu'na kaptırdığı öğrenildi. İkili arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.

Yeni aşka yelken açtı
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