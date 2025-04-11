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Melek Mosso kod adını açıkladı

Vazgeç Gönlüm, Vursalar Ölmem ve Keklik Gibi şarkıların sahibi Melek Mosso, arkadaşlarının kendisine "Traktör Melek" dediklerini söyledi.

Ekleme: 11.04.2025 - 09:44 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Şarkıları, dansları ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso, samimi açıklamalarda bulundu.

Mersin'de bir mekanda konser veren ünlü şarkıcı Melek Mosso, yoğun bir konser maratonuna başladığını söyledi.

Konser öncesi muhabirlerle sohbet eden ünlü şarkıcı, şöyle konuştu:

"KOD ADIM"

"Hiç durmayacağız, şehir şehir gezeceğiz. Arkadaşlarım iyi bilir, kod adım; Traktör Melek Mosso.

"SOKAKLARDAN ALIŞKINIM"

Bu lakabı kendim taktım. Bazı sanatçı arkadaşlarım soruyor, 'Bu tempoyu nasıl kaldırıyorsun, repertuarı nasıl kaldırabiliyorsun?' diye Bilen bilir, ben sokak müzisyenliğinden geliyorum, sokakta alıştım."

Melek Mosso kod adını açıkladı

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