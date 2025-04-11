İngiliz hükümetiyle davalık oldu

Prens Harry, şu sıralar mahkemelerle uğraşıyor.Kraliyet görevlerinden ayrılan ve eşiyle ABD’ye taşınan Prens Harry, İngiltere ziyaretlerinde devlet korumasını geri alabilmek için mücadele etmeye başladı.Prens Harry, İngiltere'deki güvenliğiyle ilgili temyiz duruşmasının ikinci gününde, Londra'daki mahkeme salonundaydı.Daha önce Yüksek Mahkeme, bir hükümet kurulunun verdiği 'ihtiyaca göre özel güvenlik' kararının hukuka aykırı ya da mantıksız olmadığına hükmetmişti.Prens ise İngiltere topraklarında olduğu müddetçe korunmak istiyor. Harry bu nedenle, Londra’daki Temyiz Mahkemesi’ne giderek alt mahkemenin kararına itiraz etti.40 yaşındaki Harry, tehlike altında olduğunu savunduğu İngiltere'deki mahkeme salonundan korumalar eşliğinde dışarı çıktı. Duruşma sırasında bir kadın, Harry'yi desteklediğini belirterek basın mensuplarına çıkıştı.Harry daha sonra duruşmanın özel kısmı için duruşma salonuna döndü. Harry'nin avukatı Shaheed Fatima; "Bu davanın insani boyutunu unutmamak gerekir. Arkamda oturan ve güvenliği, emniyeti ve hayatı tehlikede olan bir kişi var. Kendisine özel bir süreç uygulandığı söylenen bir kişi var. Ancak deneyimine göre bunun her anlamda açıkça yetersiz bir süreç olduğunu biliyor." dedi.Avukat, ayrıca; "Burada ve bu temyiz boyunca varlığı, bu temyizin kendisi ve ailesi için ne kadar önemli olduğunun güçlü bir göstergesidir." ifadesini kullandı.Mahkeme başkanı, özel oturumun sonuçlarının her iki taraf da bir anlaşmaya vardığında kamuoyuna açıklanacağını söyledi.Prens Harry, özellikle sosyal medyada kendisine ve eşi Meghan Markle’a yöneltilen düşmanlık mesajları ve medyanın ısrarlı takibi nedeniyle güvenlik riskinin yüksek olduğunu öne sürüyor.Kraliyet ailesi içinden bir ismin hükümete karşı dava açması oldukça İngiltere için sıra dışı bir durum olarak görülüyor.