Demet Özdemir çok beğenildi

Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisi sosyal medyaya ve reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor.AB izleyici kategorisinde 6,24 izlenme oranı ve 16,20 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,32 izlenme oranı ve 14,67 izlenme payı elde ederek reytinglerde zirveye adını yazdıran Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref ile birlkte Nisan yetimhaneye gidiyor.Demet Özdemir gittikleri yetimhanede çocuklara Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm şarkısını söylüyor. Özdemir'in performasnı sosyal medyada hem gümden oldu hem de çok beğenildi.