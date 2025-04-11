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Demet Özdemir çok beğenildi

Çok beğenilen yeni dizilerden Eşref Rüya'nın son bölümünde Demet Özdemir Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm' şarkısını söyledi.

Ekleme: 11.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 11.04.2025 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Başrollerinde Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Eşref Rüya dizisi sosyal medyaya ve reytinglere damgasını vurmaya devam ediyor.

REYTİNGLERİ ALT ÜST ETTİLER

AB izleyici kategorisinde 6,24 izlenme oranı ve 16,20 izlenme payı, 20+ABC1'de 6,32 izlenme oranı ve 14,67 izlenme payı elde ederek reytinglerde zirveye adını yazdıran Eşref Rüya'nın son bölümünde Eşref ile birlkte Nisan yetimhaneye gidiyor.

YETİMHANEYE GİTTİLER

Demet Özdemir gittikleri yetimhanede çocuklara Sezen Aksu'nun 'Küçüğüm şarkısını söylüyor. Özdemir'in performasnı sosyal medyada hem gümden oldu hem de çok beğenildi.

Demet Özdemir çok beğenildi
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