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Uzaylılar bizi ciddiye almıyor!

Astral seyahatlere çıktığını iddia eden ünlü şarkıcı Yusuf Güney, şimdi de insanları uzaylılar hakkında uyardı.

Ekleme: 10.04.2025 - 10:03 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
Müziğinden daha çok yaptığı açıklamalarla gündem olan şarkıcı Yusuf Güney, şaşırtmaya devam ediyor.

En son 2025 kehanetlerini açıklamasıyla gündeme gelen Güney, astral seyahat açıklamalarıyla da çok konuşuluyor.

'3 BEDENDEN OLUŞUYORUZ'

'Astral seyahate çıkmayın. Astral seyahat bildiğiniz gibi bir şey değil. Bütün izleyicilerimizden özür dilemek istiyorum, kitabın son sayfasından başladığım için. Aslında biz 3 bedenden oluşuruz' diyen Güney 'Fiziki üç boyutlu bedenimiz, astral bedenimiz, üçüncüsü ise öldükten sonra rahmani ruhumuz. İnsan ara ara bazı uyku durumlarında astral bedenine çıkabiliyor. Astral seyahate 5 yılınızı 10 yılınızı da verseniz belli başlı kriterler oluşmadan yapamıyorsunuz.' dedi.

'UZAYLILAR BİZİ CİDDİYE ALMIYOR'

''Sahte uzaylı istilaları oluşacak demiştim yılın başında. Uyarmam lazım insanları diyordum. Uzaylılar bizi ciddiye almıyor.' diyen Yusuf Güney, şunları söyledi:

''Görmek görecelidir, frekanslı bir şeydir bu. İnsan her zaman düşüncelerinden ibarettir. Hissetmek çok ayrı bir şey. Bazı insanlar hisseder. Ben kahin değilim, aslında hiçbir şey bilmiyorum. Çağımızın en büyük hastalığı beklenti. Herkes, her şeyden bir şey bekliyor. Doğada inanılmaz şeyler var, her şey gizleniyor.'

Uzaylılar bizi ciddiye almıyor!
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