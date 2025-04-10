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Hadise'den şok ayrılık haberi!

Hadise, ilk filmi Esas Oğlan dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez ile aşk yaşıyordu. Ünlü çiftten kötü haber geldi.

Ekleme: 10.04.2025 - 10:12 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen isimlerden Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı 'Esas Oğlan' dizisinin setinde aşık olmuştu.

Dizinin yönetmen Şenol Sönmez ile yeni bir ilişkiye başlayan Hadise'nin aşkı kısa sürdü.

6 AY SÜRDÜ

Yaklaşık 6 aydır birlikte olan Sönmez ile Hadise hakkında ayrılık iddiaları ortaya atıldı. İddialara göre; Şenol Sönmez'in Hadise'yi takip etmesine rağmen Hadise sevgilisini takip etmiyor.

FOTOĞRAFLAR KALKTI

Öte yandan Şenol Sönmez takip etmeye devam etse de sosyal medyada, Esas Oğlan'ın afişi haricinde galasından ve çekim sırasında çekilen Hadise'yi içeren tüm fotoğrafları hesabından kaldırdı.

Hadise'den şok ayrılık haberi!

Hadise'den şok ayrılık haberi!
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