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Dilan Çiçek Deniz'den çok konuşulan poz!

Ekranların güzel oyuncularından ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son olarak anneannesinin evinden bir paylaşım yaptı.

Ekleme: 10.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ile aşkı doludizgin devam eden ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Anneannesinin 'altın günü'ne katılan Dilan Çiçek Deniz, eğlenceli pozlar da vermeyi ihmal etmedi.

'ANNEANNE EVİ'

Anneannesinin arkadaşlarıyla pozunu paylaşan Deniz, fotoğrafın altına ise 'Anneanne evi' notunu ekledi.

'ÇOCUK ESİRGEME'DE BÜYÜDÜM'

Geçtiğimiz günlerde hayatı hakkında konuşan Dilan Çiçek Deniz şunları söylemişti: 'Annem edebiyat öğretmeni, babam da sınıf öğretmeni. Yıllarca hep köy okullarında öğretmenlik yaptı. Daha sonra da uzun yıllar Çocuk Esirgeme Kurumu'nda müdürlük yaptı.

Aslında ben 18 yaşına kadar bir nevi Çocuk Esirgeme'de büyüdüm. Annem okulda oluyordu, evde kimse yok ben hep babamın yanına gidiyor, orada kalıyordum da. Bütün tatiller, yılbaşı, okul sonraları hep öyle geçti.'

Dilan Çiçek Deniz'den çok konuşulan poz!
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