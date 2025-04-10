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3. kez aynı heyecan!

Son doğumunda 5 saat sancı çektiğini söyleyen Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, minik kızı ile verdiği yeni pozunu yayınladı.

Ekleme: 10.04.2025 - 10:08 Güncelleme: 10.04.2025 - 10:35 / Editör: Ozge Selin
2010 yılında Volkan Demirel ile evlenen, 2009 yılında Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşadı.

Geçtiğimiz hafta üçüncü çocuklarına kavuşan çift, bebeklerinin ismini Yasmin koydu. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Zeynep Sever Demirel, geçtiğimiz günlerde minik kızıyla verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.

'AŞIRI ÇOK AŞIK'

Ünlü fenomen Instagram gönderisinde kucağında bebeğiyle poz verip 'Nabersiniz ya, görüşemiyoruz. Ben bir süredir bu şekildeyim. Yorgun, uykusuz ama aşırı çok aşık.' dedi.

3. kez aynı heyecan!
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