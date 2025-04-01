Yasemin Sakallıoğlu: Büyüklerinize sarılın

Sosyal medyayı aktif kullanan komedyen Yasemin Sakallıoğlu, son günlerde paylaşım yapmamasının nedenini açıkladı.

Yasemin Sakallıoğlu, eşi Burak Yırtar’ın annesinin felç geçirdiğini duyurdu:



“Benim komik, tatlı kayınvalidemin beynine pıhtı attı ve maalesef felç oldu, eşimin yanında olmaya çalışıyorum. Hayat bazen böyle bir yer. Üst üste geliyor kötü şeyler. Yarın aile büyüklerinize sarılın. Hayat neler getirir hiç bilinmiyor.”