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Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

Konser verdiği sırada kalp krizi geçirerek 58 yaşında hayatını kaybeden Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor. Konak'ın cenaze töreninde küçük kızı Duru'nun gözyaşları görenlerin yüreklerini burktu...

Ekleme: 1.04.2025 - 14:37 Güncelleme: 1.04.2025 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Usta sanatçı için bugün İstanbul Levent Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Volkan Konak'ın ani kaybının ardından sevenlerinin cenazesine katılmasının yanı sıra aile üyelerinin de üzgün anları kameralara yansıdı.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

58 yaşındaki Volkan Konak, bayram için KKTC'de çıktığı konserde fenalaştı ve yere yığıldı.

Konak'a yapılan ilk müdahalenin ardından, ünlü şarkıcı, Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Volkan Konak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

CANAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

Volkan Konak'ın İstanbul'da düzenlenen cenazesinde eşi Selma Konak, tabutu başında gözyaşlarına hakim olamadı. "Volkan! Beni nasıl bıraktın" feryatları ise yürekleri dağladı.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

Konak'ın küçük kızı Derin ise babasını son yolculuğuna uğurlarken hıçkırıklara boğuldu. Sevenleri tarafından sakinleştirmeye çalışıldı.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

Volkan Konak'ın aile üyelerinin üzüntüsü yürekleri dağladı. Kayınvalidesi ve kayınpederinin gözyaşları içinde "Çok üzgünüz hiç beklemiyorduk. Türkiye bir değerini kaybetti biz de canımızı ciğerimizi kaybettik. Onu çok seviyorduk" dediği anlar da kameralara kaydedildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Öte yandan KKTC Sağlık Bakanlığı Volakan Konak'ın ölümüne dair yaptığı açıklamada, "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir..." ifadelerini kullandı.

Volkan Konak son yolculuğuna uğurlanıyor! Eşinin feryatları yürekleri dağladı

VOLKAN KONAK KİMDİR?

1967 yılında Trabzon'un Maçka'da doğan Volkan Konak, ilk orta ve Lise Eğitimini doğduğu ilçede tamamladı. Konak, 1983-1984 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarına girdi. Yaptığı yöresel derlemeleri 1987 yılında hazırladığı 'Suların Horon Yeri' albümünde topladı.

1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesinde Sosyal Bilimler Master Eğitimine başladı. Volkan Konak, İlk albümü Efulim'i 1991-1992 yılında yaptı.

1994 yılının Ekim ayında Gelir misin Benimle adlı albümünü hazırladı. Daha sonra hemen üçüncü albümü Volkanik Parçalar, 1998 yılının Nisan ayında ise Pedaliza isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

2000 yılında DMC bünyesine katılan Volkan Konak, Şimal Rüzgarı adlı albümünü çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı.












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