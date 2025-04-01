'Bana artık Sinan'ı sormayın'

Kıratlı, sürekli eski eşi Sinan Akçıl ile hakkında çıkan barışma iddialarına da açıklık getirdi.“Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur” diyen oyuncu, "Herkes kendi hayatına bakıyor.""Bana artık Sinan’ı sormazlarsa mutlu olurum" sözleriyle Akçıl sorularından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.Burcu Kıratlı daha önce verdiği röportajda "Benim hayatımda ilham aldığım kadın annem. Mücadeleci ruhu ve pes etmemesi çok şey öğretti." demişti.