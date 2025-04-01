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'Bana artık Sinan'ı sormayın'

Burcu Kıratlı, yeni proje tekliflerini değerlendirdiğini söyledi. Ekrana dönüş sinyali veren oyuncu, “Yakında çok güzel şeyler gelecek. Seyirciyi çok özledim” dedi.

Ekleme: 1.04.2025 - 16:21 Güncelleme: 1.04.2025 - 16:22 / Editör: Ozge Selin
Kıratlı, sürekli eski eşi Sinan Akçıl ile hakkında çıkan barışma iddialarına da açıklık getirdi.

“Yenisi görülene kadar hep eskisi sorulur” diyen oyuncu, "Herkes kendi hayatına bakıyor."

'Bana artık Sinan'ı sormayın'

"Bana artık Sinan’ı sormazlarsa mutlu olurum" sözleriyle Akçıl sorularından rahatsızlık duyduğunu vurguladı.

Burcu Kıratlı daha önce verdiği röportajda "Benim hayatımda ilham aldığım kadın annem. Mücadeleci ruhu ve pes etmemesi çok şey öğretti." demişti.

'Bana artık Sinan'ı sormayın'


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