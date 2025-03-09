Rihanna ilk kez paylaştı

Müziğe uzun bir ara vermesine rağmen listelerden inmeyen ve yeni girişimleriyle adından söz ettiren Rihanna, yaptığı paylaşım ile göz doldurdu.Rapçi ASAP Rocky ile iki çocuk sahibi olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde doğum sonrası ilk hallerini paylaştı.37 yaşındaki şarkıcının paylaştığı, 2 yaşındaki oğlu RZA ile henüz 19 aylık olan oğlu Riot Rose'un doğum sonrası çekilen ilk kareleri, yorum yağmuruna tutuldu.Rihanna paylaşımında "Bir kadın olarak yaptığım açık ara en güçlü şey... Benim küçük mucizelerim! Ve evet inci ve güneş gözlükleriyle doğurdum... Sormayın, çok şey oluyordu" ifadelerini kullandı.2020'den beri ASAP Rocky ile aşk yaşan Rihanna, 2022'de ilk oğlunu kucağına aldı.Şarkıcı, 2023 yılında ise Super Bowl devre arası gösterisinde hamile olduğunu duyurdu.Rihanna, 2020 yılında İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda üç ya da dört çocuklu geniş bir aile hayal ettiğinden söz etmişti.Geçtiğimiz aylardaHarper's Bazaar dergisine konuşan şarkıcı, "Sanırım müzik benim özgürlüğüm. Bunu yeni fark ettim. Bir sonraki çalışmam için gerçekten ne yapmak istediğimin şifresini çözdüm. Aslında bu konuda kendimi gerçekten iyi hissediyorum. Yıllar boyunca bunu söyleyip durduğumu biliyorum" ifadelerini kullandı.Reggae albümü yapacağı iddiaları hakkında şarkıcı şöyle konuştu:Uzak bir ihtimal, artık bir müzik türü yok. Bu yüzden bekledim. Her seferinde 'Hayır bu ben değil, bana uygun değil. Geldiğim noktayla uyuşmuyor. Bunu yapamam. Bunun arkasında duramam. Bunu bir yıl boyunca turnede söyleyem' diyordum. Bir süre sonra, şöyle düşündüm, müzikten bu kadar uzak kaldıysam yapacağım şeyin ses getirmesi lazım. Önemli olması gerekiyor. Onlara beklemelerinin karşılığını vermeliyim. Vasat bir şey ortaya koyamam. Sekiz yıl bekledikten sonra, biraz daha beklemeniz daha iyi olur.