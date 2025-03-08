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Özgü Namal ilk kez duygularını anlattı

Ünlü oyuncu Özgü Namal, eşi Ahmet Serdar Oral'ın vefatıyla ilgili olarak ilk kez konuştu ve yaşadığı acının büyük olduğunu söyledi.

Ekleme: 8.03.2025 - 17:28 Güncelleme: 8.03.2025 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Özgü Namal'ın 2014'te evlendiği eşi Ahmet Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020'de yaşamını yitirdi.

2 çocuk annesi Namal, eşinin ölümüyle sarsıldı.

Ünlü oyuncu, yaşadığı ise acıyı yıllar sonra katıldığı bir dergi çekiminde anlattı.

Özgü Namal, eşinin ani vefatıyla ilgili olarak şunları dedi;

Özgü Namal ilk kez duygularını anlattı

"ZOR VE AĞIRDI"

Eşimin kaybı çok zor ve ağırdı. Mutlaka dünyadaki bütün kayıplar ağırdır, hiçbir acıyı birbiriyle kıyaslamam. Ama bugün dönüştüğüm insan olarak şunu söyleyebilirim ki, acının her şekliyle çok yoğun empati kurabilirim artık. Çünkü kendime göre acıların en büyüğünü yaşadım.

Etrafımdaki bir sürü insan beni tekrar hayata döndürmek istedi. Fakat ben herkese şunu söyledim: Lütfen izin verin. Bu acıyı layığıyla yaşayayım, yok olana kadar, arınana kadar bekleyeyim. Ve günün birinde, artık kendimi hazır hissettiğimde ayağa kalkayım.

"DOĞADA ÇOCUK BÜYÜTMEK OLAĞANÜSTÜ BİR DENEYİM"

Özgü Namal, oyunculuğa 9 yıl ara verip Köyceğiz'e yerleştiği dönemle ilgili ise "Her şeyden uzaklaşma hissi uzun zaman önce gelmişti, bir müddet bunu sindirmekle uğraştım. Sonrası hayatın akışı… Eşimle tanışmam, o süreçte babamın kaybı, arkasından 6 ay sonra hamile kalmam…

Çocukları şehir dışında büyütmeye karar vermemiz derken süreç öyle aktı ve biz kendimizi köy hayatının içinde bulduk. Doğada çocuk büyütmek olağanüstü bir deneyimdi. Hem başka türlü bir kadına hem anneye dönüşmek hem eşliği deneyimlemek hem de şöhretin yükünden kurtulup ara vermek, dönüştüren bir deneyime yol açtı." ifadelerini kullandı.

Özgü Namal ilk kez duygularını anlattı
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