Oyuncu Hazar Ergüçlü aşka geldi
Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından sevgilisiyle bir video paylaşarak, "Maşallah deyin" notunu düştü.
İnci Taneleri'nde sergilediği performansla akıllara kazınan Hazar Ergüçlü, şu sıralar aşkın tadını çıkarıyor.
Uzun süre yönetmen Onur Ünlü birlikte olan İnci Taneleri'nin Dilber'i Ergüçlü, ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşıyor.
KEYİFLİ ANLARI PAYLAŞIYOR
Birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak ikili, güneşli havanın tadını çıkarıp birlikte yürüyüşe çıktı.
"MAŞALLAH DEYİN"
Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle geçirdiği anların bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaştığı o videoya; "Maşallah deyin" notunu ekledi.
Uzun süre yönetmen Onur Ünlü birlikte olan İnci Taneleri'nin Dilber'i Ergüçlü, ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşıyor.
KEYİFLİ ANLARI PAYLAŞIYOR
Birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak ikili, güneşli havanın tadını çıkarıp birlikte yürüyüşe çıktı.
"MAŞALLAH DEYİN"
Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle geçirdiği anların bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaştığı o videoya; "Maşallah deyin" notunu ekledi.