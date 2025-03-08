Oyuncu Hazar Ergüçlü aşka geldi

İnci Taneleri'nde sergilediği performansla akıllara kazınan Hazar Ergüçlü, şu sıralar aşkın tadını çıkarıyor.Uzun süre yönetmen Onur Ünlü birlikte olan İnci Taneleri'nin Dilber'i Ergüçlü, ayrıldıktan sonra yeni bir aşka yelken açtı.Hazar Ergüçlü, bir süredir DJ Artz adıyla tanınan Efe Çelik ile aşk yaşıyor.Birliktelikleriyle zaman zaman gündeme gelen çift, keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.Son olarak ikili, güneşli havanın tadını çıkarıp birlikte yürüyüşe çıktı.Hazar Ergüçlü, sevgilisiyle geçirdiği anların bir videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncu, paylaştığı o videoya; "Maşallah deyin" notunu ekledi.