Kişisel müzik listesini yayınladı

Bir yandan kanser hastalığı ile mücadele eden bir yandan da Kraliyet'teki görevlerini sürdüren Kral Charles, ilginç bir paylaşıma imza attı.Kral Charles, İngiliz Milletler Topluluğu Günü'nde yayınlanacak özel radyo programı kapsamında, kendisine neşe veren şarkılardan oluşan kişisel çalma listesi hazırladı ve bunu da kraliyetin X hesabı üzerinden yayınladı.Kraliyet Ailesi'nin X sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre; 'Kral'ın Müzik Odası' (The King's Music Room) adlı özel radyo yayını, 10 Mart Pazartesi günü dinleyicilerle buluşacak.Kral Charles’ın listesinde 'Bob Marley', 'Kylie Minogue' ve 'Grace Jones' gibi dünyaca ünlü şarkıcılar yer alıyor.Ayrıca yayında; müziğin hayatındaki etkisinden bahsedecek, bazı sanatçılarla tanışma hikâyelerini anlatacak ve şarkıları neden seçtiğini açıklayacak.Kraliyet Ailesi'nin paylaşımında, Kral Charles’ın müzikle ilgili düşüncelerini aktardığı görüntülü bir mesaja da yer verildi.Hayatım boyunca müzik benim için çok önemli oldu. Bunun pek çok kişi için de aynı olduğunu biliyorum. Müziğin, hafızamızdaki en güzel anıları canlandırma, zor zamanlarımızda bizi rahatlatma ve farklı dünyalara götürme gibi bir gücü var. Ama en önemlisi, müzik ruhumuzu yükseltir ve bizi bir araya getirir. Başka bir deyişle, müzik bize neşe getirir.