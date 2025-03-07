Yeni sevgilisi ortaya çıktı

Sandık Kokusu dizisinde hayat verdiği 'Ayça' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, yine aşık oldu.

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, özel hayatıyla gündemden düşmüyor.Sandık Kokusu dizisinin finaline sayılı günler kala sette aşk bombası patladı. Nesrin Cavadzade'nin dizideki rol arkadaşı Pamir Pekin ile aşk yaşadığı iddia edildi.GİZLİ AŞKAşklarını ilan etmek için dizinin bitmesini bekleyen çift, şu sıralar ilişkilerini gizli tutmak istiyor.Geçtiğimiz haftalarda ağır spor tutkusundan ağzı yanan Cavadzade'nin kalça kemiklerinde ödem oluşmuştu. Doktoru da ünlü oyuncuya tam 6 haftalık bir istirahat vermişti.Sandık Kokusu setinden 10 gün boyunca uzak kalan oyuncunun, temel ihtiyaçlarının dışında yürümesi dahi yasaklanmıştı.