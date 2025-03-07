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İlhan Şeşen'den kötü haber!

Uzun zamandır kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'in sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler...

Ekleme: 7.03.2025 - 09:24 Güncelleme: 7.03.2025 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Müzik dünyasının efsane isimlerinden biri olan usta sanatçı İlhan Şeşen, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Geçtiğimiz aralık ayında akciğer kanserine yakalandığını duyuran 76 yaşındaki Şeşen'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Gel Konuşalım' programında, usta sanatçının son sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verildi.

'TÜKENDİ'

Programın sunucularından Üstündağ, şu ifadeleri kullandı: 'İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyormuş. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz, duyuyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Birkaç kişiyle görüşme yaptım. Hastane ve ev arası gidip geliyor tedavilerine. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti.''

Sunucu Ece Erken de ''Ben bu kadar kıymetli sanatçıların art arda sağlık haberlerini, kötü haberlerini duymaktan çok yoruldum, çok üzülüyorum gerçekten. Ne kadar önemli bir kıymet, önemli bir değer. Gerçek bir sanatçı İlhan Şeşen.'' dedi.

İlhan Şeşen'den kötü haber!
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