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Cem Davran'dan bomba açıklama!

Bir programa konuk olan ünlü oyuncu, eşi Hilal Davran ile tanışma hikayesini anlattı. Davran parayla ilgili de dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Ekleme: 7.03.2025 - 09:18 Güncelleme: 7.03.2025 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Cem Davran, Empati programına konuk oldu. Ünlü isim çok samimi açıklamalarda bulundu.

Açıklamaları gündem olan ünlü oyuncu, önce eşiyle nasıl tanıştığını anlattı sonra da para yorumunda bulundu.

İki çocuğunun annesi eşi Hilal Davran'a ilk görüşte aşık olduğunu söyleyen ünlü oyuncu, tanışma hikayesini şöyle anlattı:

'HAYATIMDA BİRİ VARDI'

'Evita müzikali için çalışıyoruz. Arkadaşım sevgilisi ve kız kardeşiyle geldi, ilk orada gördüm. Evleneceğim kız dedim. Halbuki benim de hayatımda biri vardı. Aşksa aşk! Sonra adam gibi ilişkimi bitirdim. Alttan girdim üstten çıktım. 89 yılında tanıştık, 4 ay sonra nişanlandık. 90'da da evlendik. Aşk, lazım bir şey. Biraz olmazsa olmaz. Aşk gerekli...'

Parayı çok sevdiğini söyleyen Davran, 'Parayı seviyorum mutluluğa yarar, hem de böyle bir coğrafyada acayip yarar. Yıllar önce bunu TV'de söyledim beni eleştirdiler. Şimdi 'haklıymışsın' diyorlar. Burası Norveç ya da Finlandiya değil. Başka bir coğrafya burada para lazım, çok lazım.' diye konuştu.

Cem Davran'dan bomba açıklama!
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