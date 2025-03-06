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Wanda Nara rahat durmuyor!

Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin arasındaki krizler bitmek bilmiyor.

Ekleme: 6.03.2025 - 09:32 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin, boşanma aşamasındaki çocuklarının annesi Wanda Nara ile olayı bitmiyor.

Icardi şimdi de şiddet davasıyla gündeme geldi.

Wanda Nara, emekli ünlü futbolcu Maxi Lopez ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından birinin Mauro Icardi'nin şiddetine maruz kaldığını iddia ederek şikâyette bulundu. Nara'nın iddiasına göre; Icardi, çocuğun başına defalarca vurdu. Bu durum da okuldan gelen mesajla ortaya çıktı.

"BENİM SINIRIM DA ÇOCUKLARIM"

Wanda Nara, şiddet iddiasıyla ilgili olarak "Maxi Lopez ile şikâyette bulunduk. Her şeyin bir sınır var. Benim sınırım da çocuklarım. Küçük bir çocuğun cesaret ettiği şeyi inkar etmeyeceğim." dedi.

Mauro Icardi ise hakkındaki bu suçlamaları reddetti. Icardi konuya dair yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Onları ben büyüttüm. Bana, 'Baba' diyorlar."

Wanda Nara rahat durmuyor!

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