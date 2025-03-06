Ünlü oyuncu depresyona girdi! Kimseyi görmemek için evden bile çıkmıyor

Tekelleşme iddiasıyla başlatılan soruşturmada ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın menajeri ve ID İletişim'in sahibi Ayşe Barım tutuklanmıştı. Ayrıca Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile beş milyon dolar karşılığında reklam ilişkisi yaşadığı iddia edilmişti.SESSİZ KALDIBu iddialar yüzünden zor günler geçiren ünlü oyuncu sessizliğe bürünmüştü. Ünlü oyuncu dün ortaya çıktı. Habertürk'te yer alan habere göre, kameralara keyifsiz anları yansıyan ünlü ismin depresyona girdiği iddia edildi.Ünlü isim, soruları yanıtsız bırakıp aracına bindi.