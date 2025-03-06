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Beyaz Gazete
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Kısa saçlı haline yorum yağdı

"Eşref Rüya" ile ekrana dönmek için sabırsızlanan Demet Özdemir peruk takıp poz verdi. Ünlü ismin, peruklu hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

Ekleme: 6.03.2025 - 09:29 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Çağatay Ulusoy ile partner olan Demet Özdemir sosyal medyadaki aktif halini sürdürüyor. Yeni dizisi için gün sayan Demet Özdemir, imaj denemesi yaptı.

Kısa saçlı haline yorum yağdı

"AT FAVA"

Eşref Rüya'nın Nisan'ı Demet Özdemir peruk takarak dikkat çekti. Demet Özdemir, kısa peruklu fotoğraflarını paylaşarak takipçilerini şaşırttı.

Güzel oyuncu Özdemir, "At fava, bekle bakalım belki bir gün" dedi.

Kısa saçlı haline yorum yağdı

BÖLÜM BAŞI ÜCRETİ BULUNDU

Öte yandan Demet Özdemir, başrolünde olacağı dizi ile de gündemde. Dizide şarkı söylemesiyle büyük beğeni alan oyuncunun bölüm başı ücreti dikkat çekti.

Özdemir, yeni başlayacağı 'Eşref Rüya' adlı dizi için bölüm başı 1.5 milyon TL'ye anlaştığı iddialarıyla sosyal medyada gündem oldu.

Kısa saçlı haline yorum yağdı
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