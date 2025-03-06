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Kazancını duyan şoke oldu!

Demet Özdemir ile başrolünü paylaştığı Eşref Rüya dizisiyle ekrana dönen Çağatay Ulusoy'un diziden alacağı bölüm başı ücret sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme: 6.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
‘Eşref Rüya’ dizisiyle ekranlar dönen Çağatay Ulusoy'un bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

Her rol aldığı proje patlama yapan Çağatay Ulusoy iddialara göre Eşref Rüya dizisinden bölüm başı 3,5 milyon TL alacak.

DEMET ÖZDEMİR 1,5 MİLYON TL

Demet Özdemir'in ise bölüm başı 1,5 milyon TL alacağı konuşuluyor.

Çağatay Ulusoy dizide gözü kara, gücü, parası ve her şeyi olan ama ismini bilmediği bir aşkın esiri Eşref’i canlandırıyor.

KARAVAN MERAKI BAŞLADI

Son olarak karavana merak sardığı konuşulan ve karavanına özel olarak tasarım yaptırmak için 1 milyon lira harcadığı iddia edilen Çağatay Ulusoy'un Eşref Rüya'dan bölüm başı alacağı ücret belli oldu.

Yaz aylarında Kelebek Vadisi, Köprülü Kanyon ve Bozburun gibi doğal güzelliklerle ünlü yerlere gitmeyi planlayan Ulusoy şu sıralar yoğun tempoda çalışıyor.

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