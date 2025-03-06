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Kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya hesabından sık sık günlük yaşantısına dair paylaşımlar yapan Çağla Şıkel, bu sabah kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

Ekleme: 6.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 6.03.2025 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
Güzelliğiyle her zaman dikkat çeken iki çocuk annesi 46 yaşındaki ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sık sık günlük hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabında günlük yaşantısını paylaşan isim, zaman zaman yediklerine ve yaptığı egzersizlere de yer veriyor.

Fit görüntüsü ile de dikkatleri üzerine çeken isim, son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

HAPLI KAHVALTI

Son olarak Çağla Şıkel'i paylaştığı kahvaltı tabağı ise biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluşuyor. Fotoğrafı Instagram hesabında paylaşan ünlü isim, takipçilerini şaşırttı.

Kahvaltısı sosyal medyada gündem oldu
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