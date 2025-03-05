Tan Taşçı tarzı hakkında konuştu

Türk pop müziğinin güçlü sesi Tan Taşçı, sahne şovları ve sahne tarzıyla dikkat çekiyor.Taşçı, ‘Emre Yücelen ile Stüdyo Podcast’ programında konu hakkında açıklamalarda bulundu.Her zaman dikkat çeken stili hakkında konuşan ünlü şarkıcı, “Müziğim benim anlatmak istediğim şeyin önüne geçmemeli. Görsellik elbette önemli ama her şeyin özü müzik olmalı.” dedi."ÇOCUKLARA SOSYAL MEDYA YASAKLANMALI"Sanatçıların popülerlik sıralamalarının büyük ölçüde internete erişimi kolay olan çocuklar tarafından belirlendiğini ifade eden Taşçı, bu durumun müziğin niteliği üzerinde etkili olduğunu söyledi.Şarkıcı, “Çocukların belli bir yaşa kadar sosyal medya kullanması yasaklanmalı.” ifadelerini kullandı.