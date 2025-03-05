Danla Bilic hakkında aşk iddiası!

Sosyal medya ünlü fenomenlerinden Danla Bilic, son dönemde hem estetikleri hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor.ÖNCEKİ SEVGİLİLERİDaha önce milli kaleci Doğan Alemdar, rapçi Emirhan Çakal ile aşk yaşayan ve son olarak kendisinden yaşça küçük bir jokeyle birlikte olduğu öğrenilen Danla Bilic, yeni bir aşka yelken açtı.Danla Bilic'in Beşiktaş’ın genç futbolcusu Emirhan Topçu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Gel Konuşalım programındaki iddialara göre ikilinin aşk yaşadığı ve hafta sonunu Batum’da geçirdikleri söylendi.Bu aşk bombasının ardından Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun arasındaki yaş farkı yine dikkat çekti.Danla Bilic ile Emirhan Topçu'nun sosyal medya üzerinden birbirini takip etmediği görüldü. Taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi.