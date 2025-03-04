Paris'te kapaklara konu oldu!

Ekranların başarılı ve ünlü isimlerinden Gonca Vuslateri, modacı arkadaşı Hakan Akkaya’nın New York koleksiyonundan özel tasarımlarıyla pozlar verdi. Kıyafetler moda dünyasında büyük yankı uyandırdı.Dizilerin aranan yüzlerinden Vuslateri, Selim Akar’a verdiği ikonik pozlarıyla, ‘One of Turkey’s Finest Actresses’ (Türkiye’nin En Seçkin Oyuncularından Biri) başlığıyla GMARO Magazine Paris dergisinin kapağında yer aldı.Ünlü oyuncu, sınırları aşarak uluslararası arenada Türkiye’yi gururla temsil etti.