Hakan Sabancı ile evlilik yolunda!

Kariyeri ve aşk hayatıyla sürekli konuşulan oyuncu Hande Erçel, son olarak Milano Moda Haftası'nda yer almıştı.Versace defilesine katılan güzel oyuncunun fotoğraflarına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.Bir süredir Hakan Sabancı’yla birlikte olan oyuncu, ilk defa evlilik sinyali verdi.Daha önce evlilikle ilgili sorulara cevap vermeyen 31 yaşındaki Erçel, bu defa “O kadarı da bana kalsın. Bu da benim özelim” diyerek güldü.İkilinin yakın çevresine ise evlenmek istediklerini ancak kariyerleri için ertelediklerini söylediği öğrenildi. Çiftin, ara ara düğünü ve nikâhı da konuştuğu söyleniyor.