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Gülçin Ergül'e sert tepki!

2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla gündem olmuştu. Ergül'e eski arkadaşı Yasemin Yürük'ten sert bir cevap geldi.

Ekleme: 4.03.2025 - 09:53 Güncelleme: 4.03.2025 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
2000'li yılların popüler gruplarından Hepsi ile adını duyuran daha sonra gruptan ayrılarak müzik kariyerine bireysel devam eden Gülçin Ergül, geçtiğimiz günlerde katıldığı programda açıklamalarda bulunmuştu.

“Bunları hiçbir yerde anlatmadım” diyen Ergül, eski grup üyeleriyle ilgili konuşmuştu.

Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Ergül'ün sözleri sonrası eski grup arkadaşı Yasemin Yürük’ten sert bir yanıt geldi.

Ünlü isim, eski grup arkadaşına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

"KUL HAKKINA GİRMEYİN"

Paylaşıma Ergül'ün 'Savaşçı' şarkısını ekleyen Yürük, "Geçmiş geçmişte kaldı. Birey doğru yapmış olsaydı kimse yanlış anlaşılmazdı. Bize ne söylendiyse o şekilde ifade ettik. Bu nedir diye sorduğum zaman 'Bundan sonra avukatımla konuşursun' diyerek yüzüme kapanan telefonlar, ardından ihtarlar çekilerek iftira attığımız söylendi. Hata o dönem söylenenleri sözleşmeli yapmamış olmamızdır. Dostluğa, samimiyete güvenilmişti. İtham edilenlere dikkat etmek gerekir... Kul hakkına girmemenizi öneriyorum. Kimse kimseyi zorlamadı. Sözleşmeler vs. vardı. Sağlık raporlarına göre hareket edilmiştir. Belgesele ret gelmesine şaşırmıyorum. Çok şey açıklığa kavuşacaktı. Yürek gerek! Ama mağduru oynamak daha kolay oluyor... Hala geçmişi dile getirmenin sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Herkes kendi karmasını yaşıyor diyebiliriz, sevgiyle kalın. Şarkın çıkmış hayırlı olsun." dedi.

Gülçin Ergül'e sert tepki!

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