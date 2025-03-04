Bella Hadid'den Ramazan mesajı!

Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı ABD'li ünlü model Bella Hadid, paylaşımlarıyla sık sık dikkat çeken isimlerden.Sosyal konularla da oldukça duyarlı olan Hadid, daha önce Filistin ve Afganistan ile ilgili birçok paylaşımda bulunmuştu.RAMAZAN MESAJIBella Hadid, şimdi de Müslümanların Ramazan ayını kutladı.Bella Hadid, yeni paylaşımında sevenlerine; "Tüm Müslüman dostlarıma, cemaatime ve sevdiklerime Ramazan mübarek olsun. Bu kutsal ay boyunca sizlere sağlık, refah, mutluluk, güç ve neşe diliyorum" sözleriyle seslendi.