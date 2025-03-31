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Zayıf kalma sırrı ortaya çıktı

Seda Güven, 10 yıl önce bir magazin dergisine verdiği röportajda, sağlıklı yaşam tarzıyla dikkat çekmişti. Evde yemek yapmaya olan ilgisi, fast food ve tatlılardan kaçınması, formunu korumasındaki en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. İşte, Seda Güven’in zayıf kalma sırları...

Ekleme: 31.03.2025 - 15:38 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
2015 yılında verdiği röportajda, güzellik ve spor konularında sade fakat etkili bir yaşam tarzı benimseyen Seda Güven, düzenli egzersiz yapmayı ve cilt bakımında doğal ürünleri tercih etmeyi vurgulamıştı. Bu yaklaşımlar, onun yıllar içinde formunu koruyan nadir isimlerden biri olmasına katkı sağladı.

Takvim'in haberine göre; Seda Güven’in beslenme alışkanlıkları sağlıklı yaşam için ilham verici bir örnek oluşturuyor. Dışarıdan yemek yemeyi nadiren tercih eden güzel oyuncu, fast food'dan tamamen uzak durduğunu belirtiyor: "Fast food'u hiç tüketmiyorum. Asitli içeceklerden uzak dururum ve tatlıyı da hayatımda neredeyse hiç yerim."

Zayıf kalma sırrı ortaya çıktı

Ayrıca, çay ve kahve tüketimi yerine taze sıkılmış meyve suları, ayran ve soda gibi doğal içecekleri tercih ettiğini belirtiyor. Pirinç pilavı ve kızartma gibi yüksek kalorili yiyeceklerden ise uzak duruyor. Ancak, bir istisnası var: "Makarnayı severim ve ondan asla vazgeçmem."

Seda Güven, spor konusunda da oldukça disiplinli. Geçen yıl pilatese başlayan oyuncu, eğitmeni Özlem İncesu Güveli ile birlikte pilates ve fitness’ı bir arada yapıyor. Sporun vücudu üzerindeki olumlu etkilerini net bir şekilde gözlemlediğini belirten Güven, her gün spor yapmaya özen gösteriyor.

Sağlıklı beslenmeyle yetinmeyen Seda Güven, mutfakta da oldukça tutkulu. Özellikle kalabalık misafirlere yemek yapmaktan büyük keyif aldığını ifade eden Güven, "Yemek yapmayı çok severim. Buzdolabımda her zaman yemek olmalı." dedi.

Zayıf kalma sırrı ortaya çıktı

Cildini doğal yollarla korumayı tercih eden Güven, bakımda minimalizmi benimseyerek kremleri kullanmak yerine cildini düzenli olarak temizlemeye özen gösteriyor: "Cildimi temiz tutarım, yıkama jeli ve tonik kullanırım ama krem sürmeyi unuturum."

Saç bakımı konusunda ise kuaför desteği alıyor: "Saçlarıma maske uygularım ve kuaförde keratin ile nem bakımları yaptırırım."

Zayıf kalma sırrı ortaya çıktı

Seda Güven’in sade ve sağlıklı yaşam tarzı, hem formunu korumasına yardımcı oluyor hem de doğal güzelliğini uzun yıllar boyunca sürdürmesini sağlıyor.















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