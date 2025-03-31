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Volkan Konak hayatını kaybetti

KKTC'de konser verdiği sırada fenalaşan Volkan Konak'a sahnede kalp masajı yapıldı. 58 yaşındaki Konak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ekleme: 31.03.2025 - 15:44 Güncelleme: 31.03.2025 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentindeki bir otelde sahne alan ünlü şarkıcı Volkan Konak, konser sırasında fenalaştı.

KKTC Sağlık Bakanlığı, Konak’ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42’de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir.

SAHNEDE 40 DAKİKA BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Konak'a sahnede 40 dakika boyunca kalp masajı yapıldığı ifade edildi.

Saat 23.23 sıralarında gelen ihbarlar üzerine 112 acil sağlık ekibinin Volkan Konak'ın konser verdiği otele hızla intikal ettiği, Konak'a ilk tıbbi müdahalenin alanda bulunan doktorlar ve daha sonra 112 ekibi tarafından yapıldığı belirtildi.

Volkan Konak'ın alandan entübe edilerek hastaneye sevk edildiğine işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

Sanatçı 00.17'de hastanemize 'ex duhul' (hayatını kaybetmiş) olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (temel yaşam desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak saat 00.42'de hayatını kaybetmiş (ex kabul edilmiş) ve CPR'a son verilmiştir.

Volkan Konak hayatını kaybetti

OTOPSİ YAPILACAK

58 yaşındaki Konak'ın cenazesinin Mağusa Devlet Hastanesi morgundan alınarak öğle saatlerine doğru başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde bulunan Adli Tıp Birimi'ne kaldırılacağı ve burada otopsi işlemi yapılacağı öğrenildi.

Cenazenin otopsi işlemlerinin ardından uçakla Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

Öte yandan Volkan Konak'a sahnede kalp masajının yapıldığı anlar saniye saniye kayda alındı.













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