Türkiye'nin tescilli güzellerinin taçlarını taktığı Miss Turkey 2024 yarışmasında Cemre Üker, ikinci olmuştu. Ancak Cemre Üker'in tacı geri alındı.İdil Bilgen'in birincilik tacını taktığı yarışmada ikinciliği elde eden Cemre Üker, ülkemizi Miss Supranational'da temsil edecekti. Üker, Miss Supranational yarışmasına katılamayacağını bildirdi.Miss Turkey'nin Instagram sayfasında Üker'in mesajı paylaşıldı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:"İçinde bulunduğum bazı resmi süreçler nedeniyle ne yazık ki haziran ayında gerçekleşecek yarışmaya katılamayacağım.Önümüzdeki günlerde Fransa'ya giriş yapacağım ve pasaport işlemlerin başlayacak. Bununla birlikte, 20 Mayıs - 11 Haziran tarihinde vatandaşlık bürosuyla oldukça önemli duruşmalarım olacak.Avukatım, bu süreçte Fransa'da bulunmamın dosyamın seyri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Bu nedenle bu kararı almak durumunda kaldım ve durumu sizlerle vakitlice paylaşmak istedim. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederim"Miss Turkey'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:"Eylül 2024'te yapılan yarışmamızda Miss Turkey Supranational seçilen Cemre Üker, ülkesini temsil edeceği yarışmaya kısa bir süre kalmışken, katılmayacağını bildirmiştir. Bu durumda, tüm hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla ünvanı geri alınmıştır.9-28 Haziran 2025 tarihlerinde Polonya'da yapılacak olan Miss Supranational yarışmasında ülkemizi, Cemre'den sonra en yüksek puanı alan Candan Şeviktürk temsil edecektir. Sevgili Candan'a teşekkür eder, başarılar dileriz"Candan Şeviktürk, geçtiğimiz yıl 11 numarayla yarışmada yer almıştı.